Intervistato dal portale CalcioNapoli24.it, l'ex allenatore della Juve Primavera, Francesco Baldini, ha rivelato come il suo sogno professionale sia proprio quello di sedersi un giorno sulla panchina del Grifone: "Nessuno sa che non sono mai più tornato al San Paolo dopo l'ultima partita che ho disputato lì. Così come non sono più tornato a Marassi a Genova, dove ho trascorso tre anni bellissimi. Ecco, il mio sogno è quello di tornare in uno di questi due stadi dalla porta principale, da allenatore. Sogno il Napoli e il Genoa"