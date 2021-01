Carlo Ancelotti ha allenato la Juventus per due campionati a cavallo del 2000, annate sfortunate nelle quali i bianconeri arrivarono secondi alle spalle delle romane. Successivamente si sarebbe però tolto molte soddisfazioni, a partire dal Milan fino ai più grandi club come Paris Saint-Germain, Chelsea e soprattutto Real Madrid, dove ha allenato Cristiano Ronaldo. Oggi, da allenatore dell'Everton, Ancelotti ha fatto una confessione a Radio Deejay sulla sua fede calcistica: "Ho allenato il Milan, giocato nel Milan, ma fa fatica anche per rispetto del tuo passato andare ad allenare l’Inter. Ma ero interista da piccolo. Sono rimasto interista fino a 13-14 anni, il mio idolo era Mazzola. Contatti coi nerazzurri? Certo, ma solo una volta, quando non avevo ancora iniziato ad allenare: Moratti mi invitò nel suo ufficio, ero l’assistente di Sacchi e Moratti mi chiamò prima di Reggio. Poi chiamarono Hodgson.".