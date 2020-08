Nella giornata dell'avvicendamento sulla panchina della Juventus tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, un ex allenatore bianconero come Gigi Maifredi ha espresso le sue opinioni in merito alla Gazzetta dello Sport: "Sarri ha sbagliato subito con Ronaldo: ha voluto creare i suoi schemi e anteporli a tutto, anche al coinvolgimento costante di CR7, come invece sarebbe dovuto essere. Se hai Cristiano, prima passi da lui e poi si vede... Su chi avrei puntato io? Su Massimiliano Allegri, il suo ritorno sarebbe stato perfetto: è l'unico allenatore che negli ultimi anni ha capito come allenare questa squadra, facendo giocare i giocatori e non... il gioco".