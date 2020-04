1









La Juve ha trattato Neymar. Il suo ex agente ne parlò con i bianconeri a Torino. A raccontarlo è lo stesso ex procuratore del campione brasiliano Wagner Ribeiro: "Ho ricevuto proposte da tutto il mondo quando era al Santos - le sue dichiarazioni a "Canal do Nicola" su ESPN -. Un'offerta ufficiale dal Chelsea quando ero a New York, il giorno in cui Neymar ha debuttato con il Brasile nel 2010. Hanno fatto un'offerta, l'abbiamo studiata, ma alla fine non se ne fece nulla. In quell'occasione, come in altre, abbiamo fatto scegliere allo stesso Neymar. Poi sono arrivate altre proposte dal Bayern Monaco e dalla Juventus, con cui ho avuto un incontro a Torino. Anche il Real Madrid mi ha chiamato diverse volte, perché Florentino ha sempre sognato di acquistarlo. L'anno scorso sono stato con lui a maggio, nel suo ufficio, e mi ha persino detto che sogna ancora di prendere Neymar".



COSTO ATTUALE - ​ "Poiché Neymar non aveva un prezzo determinato, il Psg poteva chiedere anche 500 milioni di euro. Non c'era una clausola e lui aveva ancora un lungo contratto. Ma per questa stagione ha già un prezzo fisso fissato dalla FIFA, un valore percentuale dei 222 milioni che sono stati pagati al Barcellona. Ora Neymar costa 164 milioni ma quest'anno vedremo pochissime operazioni di oltre 50 milioni di euro".



CONFRONTO - "È molto meglio di Messi e Cristiano Ronaldo. Non ho mai visto Neymar giocare male. Lo aveva già dimostrato a Santos, è sempre su pezzo, prende colpi, ma segna e fa assist. Lo abbiamo visto anche a Barcellona e al Psg. In Catalogna ha i migliori amici, ma è contento anche a Parigi. Un giocatore deve essere un professionista. È importante essere circondati da una buona atmosfera, poiché per lui i soldi non sono un problema. L'importante è che voglia essere il migliore al mondo, anche se è ancora giovane".