Un'indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso. Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, svela quale potrebbe essere il futuro di Dries Mertens: "Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l'approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri", dichiara a Radio Sportiva l'ex procuratore della stella partenopea, a sua volta coinvolto in alcuni rumours di mercato che però non riguardano la Juventus.