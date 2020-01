Enrico Fedele, opinionista sportivo ed ex agente di Cannavaro, ha parlato nuovamente della Juventus e del suo spogliatoio. Dopo i commenti di ieri, che hanno suscitato tante polemiche, a Radio Marte ha dichiarato: "Confermo quanto ho detto nei giorni scorsi: i giocatori della Juventus gradirebbero un ritorno di Massimiliano Allegri, lo spogliatoio è stufo di Maurizio Sarri. I bianconeri sono primi per merito dei loro fuoriclasse. La squadra ha la pancia piena, ha vinto otto campionati. Quando Sarri li ha messi in condizione di subire sette gol in più dell'anno scorso e perdere due partite, avendo otto punti in meno; con Leonardo Bonucci che fa sei lanci a vuoto; allora è chiaro che la squadra non sia contenta".



I MOTIVI - "La Juventus non ci sta con la testa e le gambe, pensa ad altro. Il Napoli l'ha battuta per questo? Ricordate Arsenal-Napoli con Rafa Benitez in panchina? Ed anche Napoli-Liverpool con Carlo Ancelotti: contro le squadre forti, il Napoli si difende e gioca bene in contropiede. La Juve è insoddisfatta dell'allenatore, lo si vede già quando fanno i passaggi. Durante la settimana, un allenatore fa le prove con l'ombra, non mette gli avversari in campo e i giocatori devono fare determinati movimenti. Quando la domenica in campo quei movimenti i giocatori non li fanno, allora qualcosa non va. Bonucci ha fatto cinque lanci che Sarri non ammette. Quando Paulo Dybala va in panchina e sbuffa due volte, qualcosa non va".