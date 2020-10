Nello stesso intervento in cui ha parlato di Juventus-Napoli, Ernesto Paolillo si è soffermato soprattutto sul derby di Milano, in programma sabato alle 18 con diverse positività nel Milan e soprattutto nell'Inter. Ecco cos'ha detto l'ex ad nerazzurro: "Marotta non deve chiedere un parere alla Asl di Milano, nessuno deve provare a spingere per rinviare la gara.La Lega Serie A deve esser gestita da manager, così come è un condominio più che un Lega fatta da professionisti".