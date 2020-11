19









“Ah, che bella cosa! Cristiano Ronaldo positivo al Covid, evvai!”. C'è chi gioisce anche di una malattia che nel mondo ha fatto oltre un milione e 230 mila morti. E' il caso di un professore napoletano, tifoso sicuramente non della Juventus, che in una lezione ha esclamato l'orrida frase riportata qui sopra. Il docente è stato "beccato" grazie alla didattica a distanza e il video è diventato immediatamente virale su Telegram, girando tra un gruppo e l'altro di quei ragazzi che con la dad (e i relativi problemi) hanno a che fare ogni giorno. Un caso pronto ad esplodere, che sicuramente porterà con sé molte polemiche. Nella bufera, poi, finisce anche il quotidiano Repubblica, che definisce "esilarante" la vicenda, in un passaggio dell'articolo: "Ma non ne sono esenti nemmeno i docenti: esilarante il prof napoletano, tifoso (sicuramente non della Juventus) che nel bel mezzo della lezione esclama in diretta: 'Ah, che bella cosa! Cristiano Ronaldo positivo al Covid, evvai!'". Una vicenda grottesca. E non è una questione di tifo o di colori.