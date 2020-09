1









"Sai perché sono l'uomo più felice oggi? E' perché mio fratello Carlitos Tevez ha aperto il suo account Instagram. Lito sai che sono più argentino di te... così, se non mi segui, t'ammazzo. Boludo!". Revival bianconero sui social, dove Patrice Evra ha accolto con un balletto l'ex compagno allo United e in bianconero Carlos Tevez. Positive Evra, questo l'ultimo di una serie di hashtag che l'ex terzino utilizza sui propri social. Da sempre, sinonimo di purissimo spettacolo. E allora eccolo, zio Pat, alle prese con uno spettacolo specialissimo per i suoi follower e con la bonaria minaccia al compagno. Che sì, non può far altro che seguirlo.