La Nazionale italiana ha un tifoso d'eccezione: si tratta dell'ex giocatore della Juventus, che ha voluto fare i complimenti alla Nazionale di Mancini tramite il proprio account Instagram. “Che squadra tifo adesso che non c’è più la Francia? Ma ragazzi, anche quando c’era la Francia,! Quindi complimenti a Mancini, e ai miei gobbi. Tutto il mondo prendeva in giro l’Italia per la mancata qualificazione ai Mondiali, ma adesso...Forza Italia!!”, ha detto l'ex terzino bianconero con uno dei suoi video che terminano col classico "I love this game".