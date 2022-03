L'ex giocatore della Juventus Patrice Evra ha raccontato il curioso aneddoto ai microfoni di Prime. Raccontando un retroscena sulla Champions del 2015 contro il Monaco. Queste le sue parole:



MONACO - "Nel 2015, al ritorno sono andato nello spogliatoio del Monaco, mi hanno detto che potevano giocare per 2 giorni e non avrebbero mai segnato. Contro il Monaco, per una volta l’ho spazzata. Eravamo in controllo, anche quando il possesso era degli avversari".