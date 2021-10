Patricesi racconta in una lunga intervista a Repubblica, eccone un passaggio.- “È alla sua terza stagione, ora davvero non ha più scuse. Se fallisce anche quest’anno, deve andar via. Però non è facile giocare alla Juventus. In due anni e mezzo da bianconero mi sono massacrato di lavoro. Mi sono sembrati 15 anni. Se li confronto agli allenamenti allo United, ero in vacanza a confronto. Il presidente Agnelli un giorno mi disse: “Patrice, hai fatto e dato così tanto per la Juve, più di gente che ha giocato qui per 15-20 anni”. Ma per me il tempo non conta. Chi mi conosce, sa che vivo a pieno la vita, i sentimenti e le passioni. Al 100%, ogni singolo giorno. Sono fatto così”.