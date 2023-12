Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juve, Patrice Evra ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il lavoro di Allegri.'Queste sono critiche che molti tifosi muovono ad Allegri. Ma io ribadisco un concetto appreso proprio da Max: per lo spettacolo e il divertimento basta andare al circo, per i tre punti basta tifare Juve fino alla fine. La classifica è fatta di punti da mettere in cascina, non di “numeri” da prestigiatore. E poi c’è un altro aspetto non secondario da considerare... Il fatto che all’Inter temono la Juve, sanno che è forte, assetata di “revanche” e di vittorie. Me l’ha confidato qualche giocatore? Bravo... Ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura'.