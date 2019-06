Cristiano Ronaldo e Patrice Evra sono grandi amici e condividono l'amore per la Juventus. I due hanno giocato assieme al Manchester United e continuano a sentirsi con grande regolarità. L'ultimo scambio tra i due è pubblico e visualizzabile su Instagram dove Evra ha risposto ad uno degli ultimi video di CR7: "Dovresti essere messo in galera per quello che hai fatto al difensore della Svizzera", ha scritto Evra riferendosi al numero di Ronaldo al termine del primo tempo che dribbla due volte (la seconda con un tunnel) Mbabu, laterale elvetico dello Young Boys.