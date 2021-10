Patrice Evra sta per pubblica l'autobiografia "I love this game" nella quale ha confessato gli abusi sessuali subiti quando aveva 13 anni. Questo il racconto di Evra al Times:Aveva capito a suo tempo che qualcosa non andava, quando le dissi che non volevo più dormire dal preside. Ma ho aspetto fino ai 40 anni per parlargliene compiutamente. Per lei è stato difficile, un vero shock. Ha provato tanta rabbia. E ha capito che l'ho scritto nel libro non per me, ma per gli altri bambini.Non ho paura di dire che non parlarne mi ha fatto sentire un codardo per gli anni a venire".