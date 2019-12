Patrice Evra, ex difensore della Juventus, ha risposto al messaggio di Mario Mandzukic su Instagram: "Grazie per tutto mister no good my favorite warrior". Tradotto: "Il mio guerriero preferito", lo era per tanti alla Juventus e si vede anche dai commenti dei tifosi al post dell'attaccante croato che si è trasferito all'Al Duhail dove troverà un altro ex bianconero,Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino - è stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni", ha scritto Mandzukic. QUI il suo messaggio completo