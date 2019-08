Le parole di Solskjaer nella giornata di ieri sembravano aver bloccato la partenza di Paul Pogba. Ma i mal di pancia del centrocampista francese restano e li confida al Mail On Sunday, l'amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Juve Patrice Evra: "Non so cosa c'è nel suo futuro, so che a ManchesterCi dimentichiamo sempre di cosa sono fatti i calciatori. Un calciatore si giudica per quello che fa sul campo. Quando gioca male è giusto criticarlo ma se gioca bene dobbiamo concentrarsi su questo"."Quando compri case nuove e belle auto, rischi di creare odio e gelosie, quindi devi concentrarti sul gioco senza essere condizionato. Ecco perché dico sempre a Paul di fare quello che vuole ma se vede che ha ripercussioni sul suo gioco deve fermarsi. Non deve cercare di essere un guerriero ma semplicemente fermarsi".