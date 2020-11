. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando Sei al mio fianco, mi manchi!".Innamoratosi follemente dopo appena un mese dalla separazione dall'ex moglie Sandra, che di anni ne ha 39 proprio come lo Zio Pat, ora celebra Alexandra sui propri social.L'ex moglie, però, non ci sta e attacca duramente:Sandra ha anche raccontato altri tradimenti di Patrice nella stessa lunga intervista, citando i nomi di Danielle Silvester (2010), della modella di Playboy Carla Howe (2013) e di Gabriella Birley, con cui ha anche due figli.