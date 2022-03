Si è concluso pochi istanti fa il primo tempo della sfida di Champions tra Juventus e Villarreal con il punteggio di 0-0. Molta più Juve nella prima frazione che, ha sfiorato il gol in almeno 3 occasioni, prima con un colpo di testa di Morata respinto ottimamente da Rulli, poi da un paio di conclusioni di Vlahovic, con una di queste che si è andata a stampare sulla traversa. Durante l'intervallo anche l'ex bianconero Evra ha commentato quanto accaduto nei primi 45 minuti, soffermandosi maggiormente sulla prova di Arthur.



'Non capisco perchè Arthur non si prenda la responsabilità di verticalizzare o di effettuare cambi di gioco'.