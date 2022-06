Le parole di Patrice Evra su Cristiano Ronaldo al Daily Mirror:



"Possiamo lasciarlo in pace? Ha realizzato 18 gol, dove sarebbe lo United senza di lui in squadra? Chi parla male di lui io penso non è in pace con se stesso o è geloso. È assurdo, non voglio neanche più rispondere alle domande che mi fanno, perché l’ho fatto già tantissime volte. Vi dico una cosa: mettete Cristiano Ronaldo nella rosa di Manchester City, Liverpool o Chelsea e lui farà bene. Ma mettete uno dei loro migliori giocatori, come per esempio Salah, allo United e farà fatica, come qualsiasi calciatore".