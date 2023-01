Patrice, attraverso il suo profilo Instagram, parla così del momento delicato in casa Juventus."A tutti i miei cari juventini, a tutti i miei cari gobbi, bisogna essere gobbi veri ora. Non ho bisogno della Juve, io amo la Juve. Questa è la differenza. E' un momento difficile, 15 punti di penalizzazione? Fa male. Però la colpa di chi è? Non sputo su nessuno: è sempre colpa nostra.Chiedo ai giocatori e ai dirigenti di rispettare questa maglia, di dare tutto. Ricordo quando cantavate 'vogliamo 11 leoni'. Seriamente, questa gente sta godendo perché? Per quanti anni gli abbiamo fatto male. Rubato? No, sul campo. Abbiamo mangiato tutti. 9 campionati di fila...Restate con la squadra, c'è bisogno di tutti. Forza Juve, fino alla fine".