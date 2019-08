Patrice Evra, ex difensore del Manchester United e della Juventus, manda un messaggio chiaro e diretto agli agenti di Paulo Dybala. Come raccontato da Ilbianconero.com,"Per tutti gli agenti nel mondo, il Manchester United non è il vostro conto in banca. Venite qui perché rispettate la maglia e morite dalla voglia di vincere trofei".Il post ha ricevuto anche il like dello stesso Dybala che Evra ha poi difeso rispondendo ad un utente: "Non parlate di Dybala, non sapete niente", ha scritto l'ex terzino bianconero.