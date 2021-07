Continua lo show disui social. L'ex terzino della Juventus aveva pubblicato nei giorni scorsi un video dove spiegava a tutti gli italiani la sua passione nei confronti degli Azzurri. Per festeggiare la vittoria dell'Europeo, il francese ha scritto un commento sotto la fotografia postata dache ritrae il numero 19 bianconero e il suo amicoabbracciati insieme alla coppa:!", ha scritto il francese che, come spesso accade, ha raccolto tantissimi like e commenti da parte dei tifosi bianconeri.