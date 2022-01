Intervistato dall'Equipe, l'ex bianconero Patrice Evra ha parlato della scelta di trasferirsi alla Juventus lasciando il Manchester United nel 2014: "Per mia moglie era difficile vivere a Manchester, ho preso una decisione che non era mia. Ma non rimpiango nulla, ho amato la Juventus. Quando siamo arrivati in finale di Champions e lo United non stava andando bene, mia moglie mi disse: 'Vedi? Avevo ragione a dirti di venire a Torino'. Ma io le ho risposto che anche se vincessi cinque volte la Champions con la Juve non cambierebbe l'amore che ho per lo United'. E avrei persino fatto il giardiniere per finire lì la carriera, con tutto il rispetto per i giardinieri".