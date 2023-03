Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex calciatore della Juve Patrice Evra ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sul Psg.'Ho un solo problema a Parigi: disimballiamo il tappeto rosso a tutti, Arrivi, alcuni giocatori non hanno nemmeno dieci partite di Champions League. Fu Dani Alves all'epoca a dirmi: 'Ma Pat, non vinceranno mai la Champions League. Andiamo, siamo rockstar. Sugli spalti non vedi Bernard Lamas, ma Kardashian e compagnia. È un club dello spettacolo. Il calcio non è la priorità, no'.