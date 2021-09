Patrice Evra e Claudio Marchisio, potevano forse esserci due commentatori tecnici televisivi più tagliati di loro per la Juventus impegnata in Champions League contro i campioni in carica del Chelsea? I due grandi ex bianconeri nel postpartita di Amazon Prime si sono prodotti in un siparietto che trasudava gioia per la vittoria per 1-0 della Juve.mentre Marchisio, pure lui con un accenno di saltelli, ha così commentato:a, con movimenti da grande attaccante e una gran rete col sinistro, che non sarebbe il suo piede ma è bravo anche con quello. E bravo Bernardeschi a mettergli la palla giusta".Queste sono le partite perfette di Allegri, che sarà molto orgoglioso della sua squadra. Il suo piano ha funzionato alla perfezione, i giocatori bianconeri hanno giocato con umiltà e determinazione"."Si è visto il cuore di cui parlava Pavel Nedved nel prepartita, questa vittoria vale doppio!"