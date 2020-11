3









Un post tutto da ridere quello pubblicato da Patrice Evra sul suo profilo Instagram: una vecchia foto con Pirlo, Evra e Vidal che entrano in campo. Due vignette: "Pat, chi è dietro di te?" chiede Pirlo; la risposta di Evra: "Boh... se non ho perso la memoria Maestro questo qua giocava con noi prima". Con il viso di Vidal coperto da un'emoticon. E anche la didascalia parla chiaro: "Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta! Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (scusa Vidal)".



Clicca sulla gallery per vedere il post di Evra