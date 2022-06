In una lunga intervista concessa ai microfoni del quotidiano inglese The Mirror, l'ex giocatore della Juve, Patrice Evra, ha rilasciato delle dichiarazioni su Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi in cui facevano le fortune della Vecchia Signora.



'Conte al Tottenham mi fa venire male al cuore. Lui, Klopp e Guardiola sono i migliori al mondo e noi potremmo averlo avuto al Manchester United ma qualcuno ha deciso che non incarnasse 'lo spirito dello United'. Sono rimasto molto deluso, anche perchè avrebbe fatto qualcosa di buono allo United, basta vedere quello che ha fatto al Tottenham: avevano gli stessi giocatori e guarda cosa ha fatto. È un genio, me lo dicevano sempre tutti alla Juventus'.