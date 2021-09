Patrice Evra non è un ex giocatore della Juventus, ma è un amico della Juve, e grande amico di alcuni suoi ex compagni. Con l'occasione del match vinto dai bianconeri contro il Chelsea nella seconda giornata di Champions League,per cui lui è stato commentatore per Amazon Prime,Insieme a lui Claudio Marchisio (anche lui commentatore Amazon per la Champions) e l'attuale capitano juventino Giorgio Chiellini.