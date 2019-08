, ex terzino della Juventus, ha parlato da Montecarlo, sede dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW: "Sai, il problema è che lo diciamo tutti gli anni. Quando parlo colTutti pensano sia facile ma basta vedere che c'è anche l'Inter quest'anno. L'anno scorso ci sono rimasto molto male per la sconfitta con l'Ajax, soprattutto dopo la rimonta con l'Atletico.Conte ha vinto, Allegri ha vinto e Sarri vincerà. Perché la filosofia del club non cambia mai... Come diceva sempre Allegri la Juve non è un circo ma una società che vuole vincere. Questa è la cosa più importante".