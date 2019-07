Patrice Evra ha lasciato un ricordo piacevole nei cuori di tutti i tifosi della Juventus e, a più riprese, ha dichiarato il proprio amore per l'Italia e per i colori bianconeri in particolare. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, però, oggi l'ex terzino destro si prodiga in favore del Manchester United, per provare a convincere Paulo Dybala a vestire la maglia dei Red Devils. Nelle ultime ore è decollata l'operazione per un possibile scambio tra la Joya e Romelu Lukaku tra Juventus e United.