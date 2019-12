Un'intervista speciale tra due calciatori che sono rimasti nel cuore dei tifosi della Juventus. Patrice Evra intervista l'ex compagno di squadra Paul Pogba a casa del centrocampista del Manchester United. Un'intervista per The Players' Tribune grazie alla quale si riescono a vedere alcuni dettagli dell'abitazione del Polpo che resta un obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione.



TANTA JUVE - C'è una prima pagina de La Gazzetta dello Sport di quando giocava in Italia e anche nel suo campo indoor è stampata una foto a tutta parete della sua "Dab Dance" con la 6 della Juve sulle spalle. Paul parla anche di Juve ma senza tirare in ballo il mercato. Il francese, parlando delle sue acconciature dice che la sua preferita è "Quella del leopardo", fatta ai tempi della Juve. "Quando sei arrivato con quei capelli - ricorda Evra - non sapevo cosa dire, pensai: 'Cosa facciamo, andiamo al safari? Quando mi crescono i capelli mi farò un elefante o un rinoceronte'". Paul ride e risponde: "Era super cool!"