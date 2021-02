Da quando Carlo Ancelotti ha assunto il ruolo di allenatore-manager, l'Everton ha cambiato marcia in Premier League. Ma non solo, i Toffees hanno acquisito sempre più appeal anche sul mercato: ora nel mirino del club di Liverpool ci sono Adrien Rabiot della Juventus e Gianluca Mancini della Roma. L'obiettivo principale resta il bianconero, per cui ci sono stati dei contatti nuovi con la madre-agente del calciatore. E' molto legato ad Ancelotti, la Juve apre a parlarne con l'Everton ma vuole 30 milioni. Una cifra ad oggi troppo elevata.