La Juventus si aspettava qualcosa di più dai primi mesi in bianconeri di Adrien Rabiot. Il centrocampista non è una prima scelta per Maurizio Sarri e sul giocatore ha messo gli occhi l'Everton da quando Carlo Ancelotti si è seduto sulla panchina dei Toffees: l'allenatore italiano lo vorrebbe portare in Premier dopo aver già lavorato con lui ai tempi del Psg, ma la Juve non ha nessuna intenzione di vendere Rabiot a meno di offerte clamorose.