Grande delusione per l'Everton, che si conferma a dir poco altalenante in questo avvio di Premier League. I Toffees, che all'esordio hanno pareggiato per 0-0 contro il Crystal Palace, salvo poi vincere di misura contro il Watford, hanno regalato i primi tre punti in stagione al neopromosso Aston Villa, che vince per 2-0 tra le mura casalinghe. Moise Kean, arrivato in estate dalla Juventus, è entrato ancora una volta dalla panchina e non ha inciso sulla partita, pur servendo un pallone d'oro a Theo Walcott per la rete del possibile pareggio nel finale.