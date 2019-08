| The new kids on the block!



Moise Kean and JP Gbamin in their first training session with the Blues. #EFC pic.twitter.com/6tiFH23IJ8 — Everton (@Everton) August 6, 2019

, dopo le prime dichiarazioni in conferenza stampa da giocatore dell', in seguito all'addio alla Juventus reso ufficiale nella giornata di domenica, è sceso in campo per la prima volta con il club inglese, per l'di questo pomeriggio.Come raccontano i Toffees, tramite il proprio account ufficiale su Twitter, il centravanti classe 2000 si è subito reso, dimostrando un'ottima condizione fisica in campo. Ecco il video: