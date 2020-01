Ancelotti è alla ricerca di un centrocampista per il suo Everton. Ha bussato alla porta della Juventus prima per Rabiot - incedibile per i bianconeri - poi per Emre Can ( QUI i dettagli). Tra gli obiettivi del club inglesi c'è anche il brasiliano del Napoli(che ritroverebbe Ancelotti dopo i pochi mesi in cui hanno lavorato insieme a Napoli), sul quale anche la Juventus aveva messo gli occhi. Il mercato si intreccia tra Everton e Juve, da una parte Emre Can e dall'altra Allan.