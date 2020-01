L'Everton insiste per Adrien Rabiot: Ancelotti l'ha chiesto esplicitamente perché lo conosce molto bene per averci già lavorato al Psg: l'ultima offerta dei Toffess è un prestito oneroso con diritto di riscatto, 5 milioni subito alla Juve e ingaggio pagato interamente dal club inglese. I bianconeri fanno muro e respingono la proposta, come riporta Calciomercato.com.