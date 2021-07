Auroraparla da giocatricedopo l'ufficialità del suo passaggio dalla"Questo trasferimento è importante per me. È la prima volta che mi allontano dal mio paese. Voglio aiutare questo Club e le mie compagne a raggiungere qualcosa. Questo campionato è molto importante. La competitività è davvero alta. Voglio imparare dalla Lega, dalle mie compagne di squadra e dall’allenatore per diventare una giocatrice migliore"."Il mister Willie Kirkmi ha detto che questo è un club speciale. Mi ha detto come tutti attaccano e difendono insieme, cosa che mi piace perché è importante avere quell’unione. Voglio vincere tutto quello che possiamo. Voglio migliorare me stessa e il mio gioco. Voglio riportarci in Champions perché è importante che questo Club giochi in Europa".