Thierry Small, un nome che può suonare sconosciuto a tanti, ma non agli scout dei top club europei, come la Juventus. Terzino sinistro dell’Everton Under 18, è stato promesso recentemente in prima squadra da Carlo Ancelotti dopo l’infortunio di Lucas Digne, destinato a restarci. È quanto riporta il Liverpool Echo, secondo cui i Toffees avrebbe assicurato al talento 16enne la possibilità di giocare in Premier League. Small era entrato in orbita di Juve, Bayern Monaco e Arsenal.