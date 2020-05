2









Adrien Rabiot è uno dei due giocatori stranieri della Juventus che ancora non sono rientrati a Torino (l'altro è Higuain). L'ex centrocampista del Psg era volato in Francia approfittando dello stop del campionato per passare un po' di tempo con la famiglia, ora però deve rientrare al più presto in Italia per ricominciare a lavorare alla Continassa - individualmente - dopo i 14 giorni d'isolamento riservati a tutti quelli che rientrano dall'estero. Secondo Tuttosport, intanto, su Rabiot ha messo gli occhi la Premier League: il centrocampista della Juve piace ad Everton e Manchester United, e i bianconeri potrebbero valutare un'eventuale cessione in caso di offerta importante.