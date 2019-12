James Rodriguez è stato a lungo accostato a Juventus e Napoli nello scorso mercato estivo. I bianconeri, però, si sono presto diretti verso altri obiettivi. Il talento colombiano è alla fine rimasto al Real Madrid, ma sembra poter partire a gennaio, con un suo estimatore che lo vorrebbe in Premier League. Si tratta di Carlo Ancelotti che, come riportato da As in Spagna, lo vuole nel suo Everton per il futuro.