Carlo Ancelotti, neo allenatore dell'Everton, ha messo nel mirino due giocatori della Juve. Secondo quanto riferito da Rai Sport l'ex allenatore del Napoli avrebbe richiesto alla dirigenza dei Toffees Adrien Rabiot e Daniele Rugani, centrocampista e difensore della Juve. Se per il francese difficilmente i bianconeri cederanno, per il difensore centrale i campioni d'Italia potrebbero non alzare un muro.