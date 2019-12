Carlo Ancelotti ha già un obiettivo ben chiaro in testa da manager dell'Everton, in cui è approdato con la prima conferenza stampa nella giornata di ieri. "Up for the Kop" titola il Daily Express, che sottolinea come l'ex allenatore della Juventus abbia come primo punto d'arrivo quello di battere il Liverpool nel derby cittadino. Poi, sarà tempo di tentare la qualificazione in Champions League e, chissà, diventare al più presto una delle candidate per la vittoria della Premier League.