Moise Kean non tornerà in Serie A. L'ex giocatore della Juventus non tornerà nemmeno a Torino. Nonostante il rendimento altalenante nei primi mesi in Inghilterra, l'Everton avrebbe deciso di confermare il giovane attaccante italiano. Kean resterà all'Everton dove, come riportato dal Liverpool Echo, Carlo Ancelotti ha già confermato di voler puntare su di lui. L'ex calciatore della Juventus, potrà, grazie alla fiducia di Ancelotti riuscire a trasformare la sua esperienza inglese in un'occasione per tornare anche nel giro della Nazionale italiana del ct Roberto Mancini.