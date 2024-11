Da Juventus.com:Il 28 novembre 2024, l’Allianz Stadium ha ospitato il Juventus Business Forum, nella sua seconda edizione quest’anno, dopo quella dello scorso marzo. L’evento B2B ha riunito oltre 250 aziende e più di 500 professionisti, confermandosi come punto di riferimento per il dialogo tra innovazione, sport e imprenditoria.Una giornata ricca di spuntiL’apertura della giornata, con accredito e welcome coffee nell’Atrio d’Onore, ha lasciato spazio al saluto di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus, che ha sottolineato l'importanza di creare valore attraverso partnership strategiche.I Panel di approfondimentoI dibattiti si sono concentrati su temi chiave: dalla leadership d’impresa con Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations di Juventus, che ha condiviso la sua esperienza nel guidare e ispirare sia sul campo che fuori, sottolineando l’importanza di resilienza e visione strategica, alla Cybersecurity per il 2025, in cui Mirko Rinaldini, Head of ICT di Juventus, ha discusso con esperti di Fortinet e PwC delle minacce crescenti e delle soluzioni innovative per proteggere i dati aziendali.E poi ancora, Business Community nello sport con Vincenzo Orlando (Stadium Corporate Sales Manager) che ha illustrato come Juventus sviluppi reti di valore attraverso esperienze uniche, affiancato da esperti del Borussia Dortmund.Networking e incontri B2BNon sono mancate, come nella scorsa edizione, le sessioni one-to-one, tenutesi nei Club Boniperti e Sky Box Lounge, che hanno permesso ai partecipanti di costruire relazioni solide e scoprire nuove opportunità di collaborazione.Appuntamento alla prossima edizione!