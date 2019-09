Una giornata "Live Ahead" quella vissuta dalla Juventus ieri, come riportato dal sito ufficiale bianconero:



"LIVE AHEAD: è questo lo spirito che identifica la Juventus, che indica la sua filosofia. E dunque non poteva che chiamarsi LIVE AHEAD l'evento organizzato dal dipartimento Human Resources, che giovedì, all'Allianz Stadium, ha coinvolto il management e i quasi 300 dipendenti del club.



Da metà pomeriggio fino a sera, tutti i presenti, divisi in gruppi, si sono dedicati a impegnative attività in team, durante le quali hanno ricevuto la graditissima visita di Giorgio Chiellini, e hanno poi presentato i propri lavori ad un comitato d'eccellenza, composto dal Presidente Andrea Agnelli, dal Vicepresidente Pavel Nedved, dal Chief of Revenue Officer Giorgio Ricci e da Leonardo Bonucci e Sara Gama, in rappresentanza della Prima Squadra e delle Juventus Women.



Una giornata particolare e stimolante, che ha dimostrato una volta di più come LIVE AHEAD non sia un concetto astratto, ma una visione concreta, che guiderà il futuro della Juventus, di chi ne fa parte e di chi vorrà seguirla".