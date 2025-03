'Io Presidentessa della Juventus?' la risposta di Evelina Christillin

Getty Images

Evelinaha concesso un'intervista al Corriere della Sera. Queste alcune delle sue parole riguardo la Juventus:- "La vicenda della Superlega è stata molto dolorosa per me. Lapo Elkann mi diede dell’ingrata? Quella frase ha scatenato reazioni aggressive da parte dei tifosi. Per tre mesi mi sono dovuta far scortare, non potevo più mettere piede allo stadio. Ci sono rimasta male: io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato. Io presidente della Juve? No, basta. La Juve la vivo come tifosa felice, malgrado tutto quello che è successo. Perché l’unica cosa che non si può cambiare nella vita è la squadra di calcio".