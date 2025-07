Evelina Christillin: 'Ho sperato nel ritorno di Conte alla Juventus'

Evelina Christillin sulla Juventus

Evelina Christillin ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sulla Juventus:"A Napoli non indosso la maglia della Juventus (ride ndr.). Stavo salendo sull’aereo per venire a Napoli e c’erano due signori vicino a me che mi hanno urlato ‘basta che non sale sull’aereo Giorgio Chiellini’, io gli ho risposto ‘è il migliore che ci sia!’"."Conte? Impossibile non aver sperato in un suo ritorno alla Juventus. A Napoli sta bene, da parte sua non c’è stata mai una conferma sulle voci che lo volevano alla Juve. Ha vinto, con De Laurentiis s’è chiarito, è arrivato De Bruyne, poi sua moglie e sua figlia stanno benissimo a Napoli ed è giusto che lui sia rimasto. Ormai in Italia ci sono tanti presidenti stranieri, De Laurentiis è uno dei pochi italiani".

"Mondiale per Club? La Juventus è andata male, poi ha limitato i danni contro il Real Madrid grazie ad un grande Di Gregorio. Ora il PSG è una squadra eccezionale. Stasera c’è una partita importante, si gioca Italia-Spagna per gli Europei di calcio femminile e facciamo il tifo per le azzurre".