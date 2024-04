Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelinaha detto la sua anche sul momento della. Ecco il suo commento: "Altro che resurrezione, tra Napoli e Juventus abbiamo vissuto una Pasqua brutta. La Juve non ha fatto una grande partita, ho visto poche idee e addirittura ho visto una difesa a 5 per blindare uno 0 a 0. Era una partita da vincere (quella contro la, ndr) per risorgere e per mantenere il distacco dal Bologna al quale faccio i miei complimenti.? Non lo conosco personalmente, è stato un interim prima che arrivasse Giuntoli; è una persona molto capace, gli auguro buona fortuna".